Diyarbakır Sur'da Değnekçi İsyanı: Tarihi Bölge Duba İle İşgal Edildi
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi yapılar, değnekçilerin duba atarak işgal ettiği alanlar haline geldi. Turistlerden haksız park ücreti talep eden değnekçiler, vatandaşların tepkisini topladı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde surların dibine ve turistik bölgelerinde değnekçiler duba atarak işgal etti.
Merkez Sur ilçesinde bulunan çok sayıda asırlık tarihi yapılar, hergün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu durumu fırsat bilen değnekçiler, tarihi mekanların olduğu bölgelerin etrafına duba koyarak oraya park etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden otopark ücreti talep ediyor. Surların diplerini ve kaldırımları gasp eden değnekçiler, koydukları dubalar ile araç park yerlerini işgal ettiği görüldü.
Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyor. - DİYARBAKIR