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Diyarbakır Göçerleri Kışa Hazırlanıyor

Diyarbakır Göçerleri Kışa Hazırlanıyor
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ve çevresindeki yaylalarda yaz mevsimini geçiren göçerler, havaların soğumasıyla birlikte kış aylarını geçirmek için sıcak bölgelere dönüş yolculuğuna başladı. Dönüş hazırlıkları sırasında hayvanların sağlığı ve üretim kalitesi önemli bir yere sahip.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ve çevresindeki yaylalarda yaz mevsimini geçiren göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte dönüş hazırlıklarına hız verdi. Hayvancılık için yaz boyunca Kulp ve Muş sınırındaki yaylalarda konaklayan göçerler, kış aylarını geçirmek için daha sıcak bölgelere doğru yola çıktı.

Göçerlerden Mehmet Halit Altun, her yıl yaylaların serin havasını ve bereketli otlaklarını tercih ettiklerini belirterek, dönüş yolculuğunun zorluklarından bahsetti. Altun, "Yaylalarda kaldığımız sürede hayvanlarımız daha sağlıklı, süt verimi daha yüksek oluyor. Şimdi bin 500 koyunumuzla dönüş yolculuğundayız ve yaklaşık 20 gün sürecek" dedi.

Bir diğer göçer Hanifi Altun ise yaylalarda ürettikleri süt ve peynirin kalitesine dikkat çekerek, "Burada elde ettiğimiz ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Günlük ortalama 7-10 kilometre yürüyerek dönüş yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Göçerlerin ayrılmasıyla birlikte yaylalardaki hareketlilik sona ererken, bölgede kışın sessizliği hakim olmaya başladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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