Diyarbakır'da Ramazan Denetimleri Yoğunlaştırıldı

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından ekmek, unlu mamuller, sade pide, tatlı ve pasta üretimi yapılan işletmeler öncelikli olarak denetlendi.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Ramazan ayı boyunca artırılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunun titizlikle incelendiğini belirtti. Alet ve ekipman temizliği, kişisel hijyen, depolama ve muhafaza şartları ile gıda üretiminde kullanılan hammaddeler detaylı bir şekilde kontrol edildiğini söyleyen Alan, denetimlerin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde, işletmeleri bilgilendirici ve iyileştirici bir yaklaşımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Alan, Ramazan ayında değişen tüketim alışkanlıkları göz önünde bulundurularak unlu mamuller, ekmek, pastacılık ürünleri, tatlılar, şekerleme, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten ve satan işletmelere yönelik resmi denetimlerin yoğunlaştırıldığını kaydederek, "Ayrıca, 'Ramazan paketi' adı altında satılan ve farklı gıda ürünlerini içeren paketleri satan iş yerlerinde, paket içeriğindeki gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri titizlikle kontrol ediliyor. Denetimlerde, işletmelerin faaliyet alanlarının resmi belgelerle uyumlu olup olmadığı da doğrulanıyor. Ramazan ayı boyunca iftar saatlerine yakın lokanta ve restoranlar gibi toplu tüketim alanlarında denetimler sıklaştırıldı. Bunun yanı sıra pastacılık ürünleri, şekerleme satış noktaları ve tatlı üretimi yapan iş yerleri de detaylı bir incelemeden geçirildi. Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla şekerleme ve çikolata üretimi ile satışı yapan işletmelerde, ürünlerin satış şartları, içerikleri ve hijyen standartları denetlendi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerine aralıksız devam edeceği bildirildi. - DİYARBAKIR