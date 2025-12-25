Ailesinden habersiz borç yapmıştı, yakınları devreye girip borçları kapattı

Diyarbakır'da yaklaşık 1 buçuk yıl önce oto galeri şirketiyle ticaret yapan kişilerden para toplayıp ortadan kaybolan şahsın ailesi, alacaklılara borçları ödedikten sonra şahsın bundan sonra yapacağı ticaretten sorumlu olmayacaklarını açıkladı.

Diyarbakır'da 28 Haziran 2024'te oto galeri alım satım şirketi yöneticisiyle ticaret yapan çok sayıda kişi, kendisine milyonlarca lira teslim etmişti. Şahsın kaçması üzerine alacaklılar galerinin önene gelip eylem yapmıştı. Durumun ortaya çıkmasının ardından M. Şükrü Unat ve ailesi devreye girdi. Çocuğunun bıraktığı borçların tamamını ödeyen Unat, bundan sonraki süreçte çocuğunun yapacağı maddi manevi hiçbir işten sorumlu olmayacaklarını kaydetti.

M. Şükrü Unat, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıllarda ailemizle hiçbir bağı ve ilişkisi olmayan S.U. tarafından, birçok kişiyle farklı şekillerde ticaret yapılmış, ailenin bu ticaretle hiçbir alakası olmamasına rağmen konu basına ve resmi makamlara yansımıştır. Konunun daha fazla büyümemesi adına, araya giren hatırı sayılır kişilerle yapılan görüşmeler sonrasında uzlaşıya varılmıştır. Konunun muhatapları bir araya gelerek, M. Şükrü Unat ve Unat ailesinden herhangi bir alacaklarının olmadığına dair basın açıklaması yapmışlardır. Geçmişte hiçbir sorumluluğumuz olmadığı gibi, bu tarihten sonra da S.U.'nun yaptığı maddi ve manevi hiçbir işten M. Şükrü Unat ve Unat ailesi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bizleri yalnız bırakmayan ve bu sürecin sulh ile sonuçlanmasına emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - DİYARBAKIR