DTSO'dan toplumsal destek hareketi: Bağlar Semt Polikliniği'ne modern emzirme odası katkısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Bağlar Semt Polikliniği bünyesinde, annelerin ve bebeklerin hijyenik ve özel bir alanda ihtiyaçlarını giderebilmeleri amacıyla modern emzirme odasının açılmasına destek sağladı.

DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, özellikle Bağlar gibi sosyo-ekonomik açıdan desteğe ihtiyacı olan bölgelerde yaşayan vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişim kalitesini artırmanın öncelikleri arasında olduğu söyledi. Açılışı gerçekleştirilen emzirme odası, bebekli annelerin mahremiyet ve konfor içinde çocuklarını emzirmelerine ve bakımlarını yapmalarına imkan tanıdığını belirten Gökdere, poliklinik hizmetlerinin daha iyi koşullarda sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Gökdere, odaya ait kaynakların yalnızca ekonomik gelişime değil, aynı zamanda şehrin sosyal kalkınmasına da yönlendirilmesi gerektiğine inandıklarını ifade ederek, "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kentimizin sadece ticaret ve sanayide değil, aynı zamanda sosyal alanda da güçlenmesini amaçlıyoruz. Bağlar Semt Polikliniği'ne sağladığımız bu katkı, sadece bir başlangıçtır. Halkımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bu tür kamu destek projelerimize yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve üyelerimizle birlikte şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gökdere, DTSO'nun yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, Diyarbakır'ın refah seviyesini yükseltecek ve sosyal eşitsizlikleri azaltmaya yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. - DİYARBAKIR