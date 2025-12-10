Haberler

DTSO'dan toplumsal destek hareketi: Bağlar Semt Polikliniği'ne modern emzirme odası katkısı

DTSO'dan toplumsal destek hareketi: Bağlar Semt Polikliniği'ne modern emzirme odası katkısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Bağlar Semt Polikliniği'nde annelere ve bebeklere hijyenik bir alan sunmak amacıyla modern bir emzirme odası açtı. DTSO Genel Sekreteri Gökdere, bu projenin sosyal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Bağlar Semt Polikliniği bünyesinde, annelerin ve bebeklerin hijyenik ve özel bir alanda ihtiyaçlarını giderebilmeleri amacıyla modern emzirme odasının açılmasına destek sağladı.

DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, özellikle Bağlar gibi sosyo-ekonomik açıdan desteğe ihtiyacı olan bölgelerde yaşayan vatandaşların temel kamu hizmetlerine erişim kalitesini artırmanın öncelikleri arasında olduğu söyledi. Açılışı gerçekleştirilen emzirme odası, bebekli annelerin mahremiyet ve konfor içinde çocuklarını emzirmelerine ve bakımlarını yapmalarına imkan tanıdığını belirten Gökdere, poliklinik hizmetlerinin daha iyi koşullarda sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Gökdere, odaya ait kaynakların yalnızca ekonomik gelişime değil, aynı zamanda şehrin sosyal kalkınmasına da yönlendirilmesi gerektiğine inandıklarını ifade ederek, "Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kentimizin sadece ticaret ve sanayide değil, aynı zamanda sosyal alanda da güçlenmesini amaçlıyoruz. Bağlar Semt Polikliniği'ne sağladığımız bu katkı, sadece bir başlangıçtır. Halkımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bu tür kamu destek projelerimize yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı olmayı ve üyelerimizle birlikte şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gökdere, DTSO'nun yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde, Diyarbakır'ın refah seviyesini yükseltecek ve sosyal eşitsizlikleri azaltmaya yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
title