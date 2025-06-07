Diyarbakır'da Kurban Pazarlarında Yoğunluk ve Sabit Fiyatlar

Diyarbakır'da Kurban Pazarlarında Yoğunluk ve Sabit Fiyatlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da bayramın ikinci günü kurban pazarlarında vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatların düşmesini uman alıcılar, geçen yılın fiyatlarının devam ettiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Pazarlıklara rağmen kurbanlık fiyatları sabit kalıyor.

Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Bayramın ikinci gününü bekleyerek fiyatların düşmesini umut eden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kurban pazarlarına akın etti. Pazar yerinde zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı görülürken, vatandaşlar hem bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalışıyor hem de bayram ibadetlerini yerine getirmenin telaşını yaşıyor. Satıcılardan Osman Akman, vatandaşların ikinci gün gelip daha ucuza kurban almak istediklerini fakat fiyatların düşmediğini geçen yılın fiyatıyla aynı olduğunu ifade etti. Akman, "Geçen yıl 270 TL olan canlı fiyat bu yıl da 270 TL. Geçen yıl et kilogramı 550 TL bu yıl da 550 TL. Fiyat düşmez kimse fiyatların düşeceğini sanmasın" dedi. Naşit Kızılkaya ise vatandaşların fiyatların düşmesi için bayramın 2. veya 3. gününü tercih ettiğini ancak fiyatların aynı olduğunu söyledi. Kızılkaya, "Gelip pazarlık yapıyorlar ikinci gündür diye. Kilogram usulü istiyorlar ama kurbanlık kilogram işi olmaz" ifadelerini kullandı.

Alıcılardan Gülistan Şimşek, kendisinin çalıştığını bayramın ikinci günü gelebildiğini ifade etti. Şimşek, "Bugün geldik kurbanlık aldık ölmüşlerimiz için Allah kabul etsin. Fiyatlar kurbanlığın yaşına göre yaşlı, genç diye ayrılıyor, biz genç olanı aldık. Fiyatlar uygun çok pahalı değil. Geçen yılın fiyatlarıyla aynı" şeklinde konuştu.

Abdulsamet Koyun ise daha uygun fiyata bulmak için bayramın ikinci günü geldiğini ifade etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Mardin'e Kurban Bayramı'nda turist akını! Yer bulamayanlar komşu kentlerde kalıyor

Bu bayramın gözdesi oldu! Yer bulamayanlar komşu illerde kalıyor
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Bir anda havalandı! Çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.