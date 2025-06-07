Diyarbakır'da Kurban Pazarlarında Yoğunluk ve Sabit Fiyatlar

Diyarbakır'da bayramın ikinci gününde kurban pazarlarında yoğunluk devam ediyor.

Bayramın ikinci gününü bekleyerek fiyatların düşmesini umut eden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kurban pazarlarına akın etti. Pazar yerinde zaman zaman sıkı pazarlıkların yaşandığı görülürken, vatandaşlar hem bütçelerine uygun kurbanlık bulmaya çalışıyor hem de bayram ibadetlerini yerine getirmenin telaşını yaşıyor. Satıcılardan Osman Akman, vatandaşların ikinci gün gelip daha ucuza kurban almak istediklerini fakat fiyatların düşmediğini geçen yılın fiyatıyla aynı olduğunu ifade etti. Akman, "Geçen yıl 270 TL olan canlı fiyat bu yıl da 270 TL. Geçen yıl et kilogramı 550 TL bu yıl da 550 TL. Fiyat düşmez kimse fiyatların düşeceğini sanmasın" dedi. Naşit Kızılkaya ise vatandaşların fiyatların düşmesi için bayramın 2. veya 3. gününü tercih ettiğini ancak fiyatların aynı olduğunu söyledi. Kızılkaya, "Gelip pazarlık yapıyorlar ikinci gündür diye. Kilogram usulü istiyorlar ama kurbanlık kilogram işi olmaz" ifadelerini kullandı.

Alıcılardan Gülistan Şimşek, kendisinin çalıştığını bayramın ikinci günü gelebildiğini ifade etti. Şimşek, "Bugün geldik kurbanlık aldık ölmüşlerimiz için Allah kabul etsin. Fiyatlar kurbanlığın yaşına göre yaşlı, genç diye ayrılıyor, biz genç olanı aldık. Fiyatlar uygun çok pahalı değil. Geçen yılın fiyatlarıyla aynı" şeklinde konuştu.

Abdulsamet Koyun ise daha uygun fiyata bulmak için bayramın ikinci günü geldiğini ifade etti. - DİYARBAKIR