Diyarbakır'da Gıda Yardımlarıyla Yüzlerce Aileye Destek

Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yürüttüğü gıda yardımlarını bu hafta da genişleterek yüzlerce aileye ulaştırdı.

Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yürüttüğü gıda yardımlarını bu hafta da genişleterek yüzlerce aileye ulaştırdı. Hazırlanan yardım kolileri, gönüllü ekipler tarafından tek tek adreslere götürülerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Dernek gönüllüleri, içinde temel gıda maddelerinin yer aldığı kolileri özellikle kış aylarının zorlu koşullarında desteğe ihtiyaç duyan ailelere ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürüttü. Yardım faaliyetlerinin, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara moral verdiği belirtildi.

"Destekler artarak devam edecek"

Sultan Şeyhmus EZ-ZULİ Derneği yönetimi, dayanışma kültürünü yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini ifade ederek, "Hiçbir aile yalnız değildir. Hayırseverlerimizin desteğiyle daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek" açıklamasında bulundu. Dernek, katkıda bulunan tüm gönüllülere ve bağışçılara teşekkür ederek yeni yardım organizasyonlarının yakın zamanda duyurulacağını kaydetti.

Sosyal yardımlaşma faaliyetlerini sürdürmeyi hedefleyen dernek, Diyarbakır genelinde ihtiyaç tespit çalışmalarına devam ederken, vatandaşların destek taleplerine de hızlı şekilde yanıt veriyor. Bu kapsamlı yardım çalışması, kentte dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - DİYARBAKIR