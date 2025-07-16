Diyarbakır'da Esnaf, Çocuklar için Şişme Havuz Kurdu

Hava sıcaklıklarının 45 derecenin üzerinde seyrettiği Diyarbakır'da bir esnaf, çocuklara serinlemeleri için şişme havuz açtı.

Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde araç jant işi yapan 36 yaşındaki Ercan Alkın, çocuklar için örnek bir davranışa imza attı. Alkın, iş yerinin önüne kurduğu şişme plastik havuzun içini suyla doldurup çocukların serinlemesini sağlıyor. Sıcaktan bunalan çocuklar, gün boyu bu küçük havuzda vakit geçirerek hem eğleniyor hem de serinliyor.

Alkın, çocukların denize veya göle gitme gibi bir durumları olmadığından dolayı böyle bir projeye imza attıklarını söyleyerek, "Çocuklar sevinsinler, neşelensinler aynı zamanda bu sıcaktan bunaldıkları için serinlemeleri için havuz aldık" dedi. Alkın, "Bunu Allah için yapıyoruz, serinlesinler diye. Allah'a hamdolsun bu şekilde onların serinlemesini ve neşelenmesini sağlıyoruz. Gençler de en azından sokaktaki kötü alışkanlıklardan, kötü söylemlerden, argo konuşmalardan arındırmaya çalışıyoruz" dedi.

Esnafa teşekkür eden çocuklar da sıcaktan bunaldıkları için her gün buraya gelip serinlediklerini ve sokağın kötü alışkanlıklarından uzaklaştıklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR