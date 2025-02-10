Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'da istifa depremi
Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Diyarbakır'da Doğa Sporları Kulübü, İtalyan Köyü'nü Keşfetti

Diyarbakır'da Doğa Sporları Kulübü, İtalyan Köyü'nü Keşfetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Çüngüş ilçesindeki İtalyanların yaşadığı hayalet köyü ziyaret etti. Kar yağışıyla kaplanan eski taş evler, drone görüntüleri ile belgelendi.

Diyarbakır'da Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Çüngüş ilçesinde İtalyanların yaşadığı köyü gezdi. Karla kaplanan bölgedeki doğal güzelik dron ile görüntülendi.

Çüngüş ilçesi, doğal güzellikleriyle doğaseverleri rotası arasında yer alıyor. İlçenin iç bölgelerinde, yüksek bölgelerinde yer alan asırlık taş evler, bölgenin tarihi dokusunun üstüne yağan kar ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yapılar, doğa fotoğrafçıları için de bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Bunlardan biri de, 47 yıl önce Karakaya Barajı inşaatında çalışan İtalyan ve Polonyalı mühendis ile işçiler için inşa edilen modern köy. 11 yıl kullanıldıktan sonra terk edilerek hayalet köye dönen ve halk arasında "İtalyan köyü" olarak geçen bölgede doğaseverler yürüyüş gerçekleştirdi, köyü havadan görüntüledi.

Yürüyüşe katılan Ali Alioğlu, Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü olarak her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da doğada olduklarını söyledi. Bu hafta ise kentin en uzak ilçesi konumunda olan Çüngüş'te olduklarını belirten Alioğlu, "Karakaya Barajı'nın dibinden başlayarak baraj yapımında yer alan ve İtalyanların kullandığı eski harabe evlerin bulunduğu yere doğru bir parkur kullandık. Birçok parkur barındıran ilçemiz doğa sporlarına ev sahipliği yapmak için hazır bir şekilde bekliyor ve doğa sporcularının gelip ziyaret etmesi gereken bir ilçemiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
img

Yanardağ püskürmeye başladı
img

Galatasaray-Adana Demirspor maçı Avrupa basınında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Galatasaray, taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Taraftarın beklediği yıldıza sessiz sedasız imza attırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.