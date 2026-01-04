Kardan kapanan ahıra tünel açarak girdiler
Çınar ilçesi Bellitaş Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir besicinin ahırının girişi kapandı. Besici Nusret Kömür, hayvanlarına yem vermek için kardan tünel açarak içeri girdi. Besicinin kar tünelinden içeri girip çıkmsı cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel