Kardan kapanan ahıra tünel açarak girdiler

Kardan kapanan ahıra tünel açarak girdiler
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırı kapanan besici Nusret Kömür, hayvanlarına yem vermek için kardan tünel açarak içeri girdi. Bu ilginç anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kardan ahırı kapanan besici, tünel açarak içeri girdi.

Çınar ilçesi Bellitaş Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir besicinin ahırının girişi kapandı. Besici Nusret Kömür, hayvanlarına yem vermek için kardan tünel açarak içeri girdi. Besicinin kar tünelinden içeri girip çıkmsı cep telefonuyla kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

