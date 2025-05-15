Diyarbakır'da 19 Mayıs Kutlamaları: 157 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağı ile Fener Alayı Yürüyüşü
Diyarbakır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Fener Alayı' yürüyüşünde 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Yürüyüş, gençler ve vatandaşların katılımıyla tarihi bölgelerde gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve meşalelerle "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi. Merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii önünden gençler ve vatandaşların katılımıyla başlayan yürüyüşte 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Katılımcılar, ilçenin tarihi bölgelerinde meşaleler taşıyıp erbane çalarak yürüyüşü tamamladı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel