Diyarbakır'da 19 Mayıs Kutlamaları: 157 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağı ile Fener Alayı Yürüyüşü

Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve meşalelerle "Fener Alayı" yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi. Merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii önünden gençler ve vatandaşların katılımıyla başlayan yürüyüşte 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Katılımcılar, ilçenin tarihi bölgelerinde meşaleler taşıyıp erbane çalarak yürüyüşü tamamladı. - DİYARBAKIR