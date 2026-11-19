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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aile mezarlığı yerleri satılmaya başlandı.

Bir emlakçı tarafından açılan ilanda, Haburman mahallesi yolu üzerinde 46 adet mezarlık yerinin satışa çıkartıldığı, mezarlık yerlerinin, 175-500 metrekare aralığında değiştiği belirtildi. Aile mezarlığı fiyatlarının da 220-385 bin lira arasında değiştiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı