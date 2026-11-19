Diyarbakır Çermik'te 46 aile mezarlığı yeri emlakçı ilanıyla satışa çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir emlakçının açtığı ilanla Haburman Mahallesi yolu üzerindeki 46 mezarlık yeri satışa çıkarıldı. 175-500 metrekare arasında değişen aile mezarlığı yerlerinin fiyatı 220-385 bin lira olarak belirtildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aile mezarlığı yerleri satılmaya başlandı.
Bir emlakçı tarafından açılan ilanda, Haburman mahallesi yolu üzerinde 46 adet mezarlık yerinin satışa çıkartıldığı, mezarlık yerlerinin, 175-500 metrekare aralığında değiştiği belirtildi. Aile mezarlığı fiyatlarının da 220-385 bin lira arasında değiştiği bilgisine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı