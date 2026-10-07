Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ithal hayvan bulunan işletmeleri denetledi

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hayvan sağlığının korunması, hayvan hareketlerinin takibi ve hayvancılık işletmelerindeki mevcut durumun değerlendirilmesi amacıyla saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ithal hayvanların bulunduğu işletmelere yönelik ziyaretler yapıldı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde hayvanların sağlık durumları ve işletme şartları yerinde incelenerek gerekli kontrol ve tespitler gerçekleştirildi.

Hayvan sağlığı ve işletme şartlarının takibine yönelik saha çalışmalarının planlı şekilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı