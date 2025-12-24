Pazarcı esnafına çorba ikramı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde semt pazarında sabah erken saatlerde tezgah açan pazarcılara hayırsever vatandaşlar tarafından çorba ikramı yapıldı. İkram, genç yaşta vefat eden İlhan Celik'in ailesi tarafından gerçekleştirildi.
Kemal ve Beyhan Çelik tarafından yapıldı. Esnaflar ikramdan dolayı aile üyelerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel