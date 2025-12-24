Pazarcı esnafına çorba ikramı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde pazarcı esnafına yönelik hayırsever vatandaşlar tarafından çorba ikramı yapıldı.

İlçede her hafta kullanılan semt pazarında sabah erken saatlerde tezgah açan esnaflara çorba ikramında bulunuldu. Çorba ikramını bu ay genç yaşta rahmetli olan İlhan Celik'in ailesi

Kemal ve Beyhan Çelik tarafından yapıldı. Esnaflar ikramdan dolayı aile üyelerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR