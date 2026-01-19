Haberler

Çiftçilere yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtılacak

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, çiftçilere çerezlik ayçiçeği projesi kapsamında yüzde 50 hibeli tohum temini yapılacak. Başvurular 19-30 Ocak tarihleri arasında alınacak.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çiftçilere çerezlik ayçiçeği projesi çerçevesinde yüzde 50 hibeli tohum temini yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Karakuyu şu ifadelere yer verdi:

"Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan çerezlik ayçiçeği projesi kapsamında yüzde 50 hibeli tohum temini yapılacaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan, sulu arazisi olan ve son 3 yıl içerisinde çerezlik ayçiçeği ekmemiş olan üreticilerimiz başvuru yapabilir. Başvurular 19-30 Ocak tarihleri arasında ilçe müdürlüğümüze yapılacaktır. Tüm üreticilerimize duyurulur" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

