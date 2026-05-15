DİTUR Başkanı Koyuncu: "Bayram tatili sektöre nefes aldıracak"

Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektörüne canlılık getireceğini, ancak genel tabloda düşüş yaşandığını ve stratejik bir yol haritası gerektiğini belirtti.

Bayram tatilinin uzatılmasının otel rezervasyonlarına olumlu yansıyacağını ve kısa vadede sektöre bir can suyu olacağını vurgulayan Melih Koyuncu, genel tabloda ise düşüş yaşandığını belirtti. Koyuncu, "Sektörün genel durumuna baktığımızda ne yazık ki eski sezonları mercekle arar hale geldik. Özellikle yabancı turist sayısındaki azalma, işletmelerin doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. Geçmiş yıllarda sezon başındaki o yoğunluğu bugün birçok bölgede maalesef hissedemiyoruz" dedi.

Dönemsel kararların turizmi eski gücüne kavuşturmak için yeterli olmayacağını savunan Başkan Koyuncu, daha kapsamlı ve stratejik bir yol haritası çizilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Turizmi yeniden canlandıracak, genç turistleri bölgemize çekecek, sezonu uzatacak ve uluslararası pazarda bizi yeniden güçlü kılacak çalışmalara ihtiyaç var."

Ekonomik şartlar nedeniyle yerli turistin harcama alışkanlıklarının değiştiğini hatırlatan Koyuncu, oluşacak yoğunluğun esnafa yansımasının bayram sonrasında netleşeceğini belirtti. Koyuncu, her şeye rağmen 9 günlük tatilin moral kaynağı olduğunu vurgulayarak, hareketliliğin tüm işletmelere katkı sağlamasını temenni etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
