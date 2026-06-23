Haberler

Didim'de spor salonları denetlendi

Didim'de spor salonları denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Didim'deki spor salonlarında fiziki şartlar, güvenlik ekipmanları ve hizmet standartlarını denetledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim'de faaliyet gösteren spor salonlarında denetim gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il genelindeki spor tesislerine yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Özel Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim ilçesinde faaliyet gösteren spor salonlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde spor salonlarının fiziki şartları, güvenlik ekipmanları, işletme belgeleri ve hizmet standartları incelendi. Ekipler tarafından tesislerdeki eksiklikler ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edilirken, işletme yetkililerine gerekli bilgilendirmelerde de bulunuldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve uygun şartlarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla spor tesislerine yönelik denetim ve kontrollerin sürdürüldüğü belirtilirken açıklamanın devamında "Özel Spor Tesisleri Şube Müdürümüz ve personellerimiz tarafından Didim ilçemizde faaliyet gösteren spor salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve uygun şartlarda spor yapabilmeleri amacıyla tesislerimizdeki denetim ve kontrollerimizi titizlikle sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli kadın salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti

Salonun ortasında ölü bulundu! Bıraktığı not dikkat çekti
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı