Didim'de Pamuk Hasat Sezonu Denetimleri Başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk hasat makinelerinde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde hem ürün kayıplarının önlenmesi hem de pamuğun kalite standartlarının korunması amaçlanırken Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz pamuk alanlarında hasat kaynaklı kayıpların önlenmesi ve pamuğun kalitesinin korunması amacıyla pamuk hasat makinaları kontrolleri yapıldı" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ve hasat sürecinde makinelerin düzenli kontrol edilmesinin pamuk üretiminde verimliliği artıracağını vurguladı. - AYDIN