Haberler

Didim'de Pamuk Hasat Sezonu Denetimleri Başladı

Didim'de Pamuk Hasat Sezonu Denetimleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde tarım ekipleri, pamuk hasat sezonu dolayısıyla pamuk hasat makinelerinde kontroller gerçekleştirdi. Hedef, ürün kayıplarını önlemek ve kaliteyi korumak.

Aydın'ın Didim ilçesinde pamuk hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk hasat makinelerinde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde hem ürün kayıplarının önlenmesi hem de pamuğun kalite standartlarının korunması amaçlanırken Didim Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz pamuk alanlarında hasat kaynaklı kayıpların önlenmesi ve pamuğun kalitesinin korunması amacıyla pamuk hasat makinaları kontrolleri yapıldı" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ve hasat sürecinde makinelerin düzenli kontrol edilmesinin pamuk üretiminde verimliliği artıracağını vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım

İki ilde konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'den manidar paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.