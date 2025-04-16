Didim'de Hububat Alanlarında Bitki Sağlığı Kontrolleri Tamamlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hububat üretimi yapılan alanlarda gerçekleştirilen kontrollerde, bitki sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki hububat alanlarında hastalık ve zararlılara yönelik rutin kontrollerini tamamladı. Tarla incelemelerinde bitki sağlığı yönünden herhangi bir sıkıntıya rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer, çiftçilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve hastalık belirtilerinde en yakın tarım birimine başvurmaları gerektiğini hatırlatarak, önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlçemiz hububat alanlarında hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı. Kontrol edilen alanlarda bitki sağlığı yönünden bir sıkıntı görülmedi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN