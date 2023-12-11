Üye Girişi
Haberler

DHMİ, Erzurum Havaalanı'nın 2023 yılı hava trafiği rakamlarını açıkladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havaalanı'nın 2023 yılı Ocak-Kasım dönemi hava trafiği rakamlarını açıkladı. Bu dönemde Erzurum Havaalanı'ndan toplam 6.964 uçuş gerçekleşti ve 957.237 kişi uçak hizmetinden yararlandı. Ayrıca, ticari uçuşlar ve yük trafiği de artış gösterdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 11 aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum Havaalanından Kasım 2023 döneminde 567 uçuş gerçekleşti ve toplam 86 bin 865 kişi uçtu. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde Erzurum Havalimanından 6 bin 780 iç hat, 184 dış hat olmak üzere toplam 6 bin 964 uçuş oldu. 2022 yılında aynı dönemde toplam 6 bin 306 uçuş gerçekleşti.

Erzurum'da 11 ayda 947 bin 404 iç hatlar ve 9 bin 833 dış hatlardan olmak üzere toplam 957 bin 237 kişi uçak hizmetinden yararlandı. 2022 yılında ise 11 ayda 788 bin 904 yolcu hareketi oldu.

Erzurum'da 2023 yılında toplam 5 bin 902 ticari uçuş oldu. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam 4 bin 995 olarak gerçekleşti.

11 ay içinde Erzurum Havalimanında 7 bin 513 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2022 yılının 10 ayında ise 6 bin 705 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Erzurum Ulaşım Havacılık Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title