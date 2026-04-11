Devrek'te ekmek fiyatları yeniden güncellendi

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde ekmek fiyatları, akaryakıt ve un fiyatlarındaki artışlar nedeniyle güncellenerek 240 gram ekmek 20 lira, 480 gram ekmek ise 40 lira olarak belirlendi.

Uzun zamandan bu yana fiyatlarda değişiklik yapılmadığını Erdemler Ekmek Fabrikasının Sahibi fırın işletmecisi Mehmet Erdem, "Gerek akaryakıta üst üste gelen fiyat artışları, gerek unlara gelen zamlar ve diğer giderlerinde artması nedeniyle ilçede faaliyet gösteren fırıncılar olarak ilgili birimler yaptığımız müracaat sonucunda ilçemizde ekmek fiyatları yeniden güncellenmiştir. Fiyatların yeniden belirlenmesine rağmen mamullerde de gramaj artışına gidilmiştir" diye konuştu.

Buna göre ilçede 240 gram ekmek 20 liradan, 480 gram ekmek ise 40 liradan satılmaya başlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
