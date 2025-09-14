Haberler

Develi'de Galatasaray Taraftarından Rekor Kan Bağışı

Develi'de Galatasaray Taraftarından Rekor Kan Bağışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde Galatasaray taraftarları, Kızılay Gezici Kan Bağış İstasyonu'na 82 ünite kan bağışı yaparak rekor kırdı. Etkinlik, Develi Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Kızılay Gezici Kan Bağış İstasyonu'na gelen Develi'deki Galatasaray taraftarı sporseverler 82 ünite ile rekor kan bağışı yaptı.

Kurulma aşamasındaki Develi Galatasaraylılar Derneği Başkanı Oğuzhan Yiğit ve Kızılay Develi Şube Başkanı Yunus Erdoğan'ın birlikte organize ettikleri sosyal sorumluluk projesine yoğun ilgi oldu.

Derneğin henüz kurulmadan birçok etkinlik düzenlemesi ilçede ilgi uyandırdı. En kısa sürede derneği kurup Develi'de spor, sosyal ve kültürel anlamda direkt kulüp ile bağlantılı çalışarak Develi'den Türkiye'ye açılan kapı olacağını söyleyen Başkan Yiğit; hedeflerinin futbol, basketbol ve yüzme alanlarında antrenörlü kurslar olduğunu ve seçmelerle Develi'de yetişen yeteneklerin umut ışığı olacaklarını da belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.