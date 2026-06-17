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Saipem 7000 geçişi için İstanbul Boğazı 14 saat trafiğe kapatıldı

Saipem 7000 geçişi için İstanbul Boğazı 14 saat trafiğe kapatıldı
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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi Saipem 7000'in İstanbul Boğazı'ndan geçişi sebebiyle boğaz, sabah 06.00'dan itibaren 14 saat süreyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Dev gemiye kurtarma römorkörleri ve kılavuz kaptanlar eşlik ederken, geçiş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi 'Saipem 7000'in geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, sabah saat 06.00'dan itibaren 14 saat süreyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi olan devasa boyutlardaki "Saipem 7000", sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 14 saat sürmesi beklenen kritik geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sabah saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştireceği geçişte, dev gemiye çok sayıda kurtarma römorkörü ve kılavuz kaptan eşlik ediyor. Dev geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi Kuzguncuk sahilinden görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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