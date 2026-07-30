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Depremin ardından inşa edilen Antakya Yeni Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ne esnafın taşınma süreci başlıyor

Depremin ardından inşa edilen Antakya Yeni Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ne esnafın taşınma süreci başlıyor
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Hatay’da yapımı tamamlanan Antakya Yeni Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’nin ilk etap bölümüne taşınacak esnafa yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay'da yapımı tamamlanan Antakya Yeni Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nin ilk etap bölümüne taşınacak esnafa yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Asrın felaketinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Kentin önemli gelir kaynaklarından olan ayakkabıcılık sektörünün depremin ardından yeniden hayat bulması için Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde ayakkabıcılar sanayi sitesi inşaatına başlanmıştı. İlk etapta yapımı tamamlanan iş yerlerinin esnafa teslimine önümüzdeki süreçte başlanacak. Konuyla ilgili Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kurum temsilcileri ve esnaflar katıldı. Toplantıda; yeni sanayi sitesine taşınma sürecinde yürütülecek iş ve işlemler, izlenecek yol haritası ile esnafın yeni iş yerlerine geçiş sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı.

Taşınma sürecinin planlı, koordineli ve sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurum temsilcileri ve esnaflarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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