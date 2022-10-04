Denizli yerel haberi... Merkezefendi'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Pet Kafe'de Kutlandı

Denizli yerel haberine göre Merkezefendi Belediyesi, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ dolayısıyla Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’nde etkinlik düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sokaktaki hayvanlarımızın canları bizlere emanet. Hayvanlarımızın sadece özel günlerde değil her zaman yanlarında oluyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'nde etkinlik düzenledi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sokaktaki hayvanlarımızın canları bizlere emanet. Hayvanlarımızın sadece özel günlerde değil her zaman yanlarında oluyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayvanların beslenme ile barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete açılan Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi faaliyetlerine devam ediyor. Sümer Mahallesi'nde bulunan Pet Kafe'de '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte hayvansever çocuk öğrenciler bir araya gelerek farkındalık oluşturuldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da bu etkinlikte öğrencilerle birlikte oldu. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, Doğan ile beraber Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi'ni inceleyerek sokak hayvanlarına verilen hizmetler hakkında bilgilendirildi.

"MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ OLARAK SOKAKTAKİ HAYVANLARIMIZIN CANLARI BİZLERE EMANET"

Doğanın dengesini sağlayan canlılara büyük önem verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sokaktaki hayvanlarımızın canları bizlere emanet. Hayvanlarımızın sadece özel günlerde değil her zaman yanlarında oluyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisimizde minik öğrencilerimizle bir araya geldik. Miniklerimizle beraber Mama Üretim Tesisimizi gezip onlara sokak hayvanlarımız için nasıl mama ürettiğimizi gösterdik. Sokak hayvanlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Sokakta yaşayan canlılarımız için emek veren herkese ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.