Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), 2026-2027 deve güreşi sezonunda uygulanacak taşıma ücretlerini belirlerken, fiyatların aylık olarak güncelleneceğini duyurdu.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), 2026-2027 deve güreşi sezonunda deve taşıma ücretlerini açıkladı. Federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre, taşınacak deve sayısına bağlı olarak ücretler 35 liradan başlayıp 75 liraya kadar çıkacak. DEGÜF tarafından yapılan duyuruda, kilometre başına bir deve için 35 lira, 2 deve için 45 lira, 3 deve için 55 lira, 4 deve için 65 lira, 5 ve üzeri deve için ise 75 lira taşıma ücreti belirlendiği bildirildi. Açıklamada, kısa mesafeli taşımaların ücretlerinin komitelerle yapılacak anlaşmaya bağlı olacağı belirtilirken, belirlenen fiyatların aylık olarak güncelleneceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı