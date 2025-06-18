Defne Öykü Atılgan, Türkiye Şampiyonu Oldu

Otizm yıldız kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Afyonkarahisar Ekrem Yavuz Ortaokulu öğrencisi Defne Öykü Atılgan'ı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci makamında ağırladı.

Defne Öykü Atılgan, Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda otizm yıldız kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, okul sporları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında da otizm kızlar kategorisinde Türkiye Birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Sevincini İl Müdürü Miraç Sünnetci ile paylaşmak isteyen Defne, makam koltuğunda ağırlandı. Şampiyona sürecini büyük bir heyecanla anlatan Defne'yi dinleyen Sünnetci, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Defne, seni ve aileni canı gönülden tebrik ediyorum. Zor, yapamazsın denilen ne varsa üstesinden gelen güçlü bir genç görüyorum karşımda. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerini ve aileni de kutluyor, nice başarılarla adından söz ettireceğine inanıyorum."

Ziyaret, İl Müdürü Miraç Sünnetci'nin Defne'ye küçük hediyeler takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR