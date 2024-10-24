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Dazkırı'da TARSİM Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Dazkırı'da TARSİM Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
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Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik TARSİM destekli tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlikte devlet destekli tarım sigortaları ve uygulamaları hakkında detaylı bilgi verildi.

Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticilere yönelik TARSİM ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinliğinde köylerde yapıldığı kaydedildi. Etkinlikle iligli kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dazkırı ilçemizde 2024 -2025 Üretim Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortalarının (TARSİM) yaygınlaştırılması ve sigortalılığın attırılması amacıyla bilgilendirme toplantısı TARSİM yetkililerinin katılımı ile düzenlendi.

Toplantıda üreticilere; devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi ve 2024-2025 yılı TARSİM uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları, arılı kovan sigortası, büyükbaş hayvan sigortası, küçükbaş hayvan sigortası ve prim destekleri konularında bilgiler verildi.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile son buldu" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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