Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu Öncesi Protestolar

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) karşıtları, İsviçre'nin Davos kasabasında protesto düzenledi.

İsviçre'nin Davos kasabası, 20-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesi protestolara sahne oldu. WEF karşıtları, Davos kasabasına çıkan 28 numaralı kara yolunu trafiğe kapatarak, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşmasına neden oldu. Polis, göstericileri gözaltına alarak, yolu yeniden trafiğe açtı.

Genç Sosyalistler (JUSO) adlı grup, Davos'taki Postplatz Meydanı'nda slogan atarak arkadaşlarının gözaltına alınmasını kınadı. Göstericiler, "Kolonyal kapitalizme son ver", "Suskunluğa son" ve "Dünya Sömürü Forumu" sloganları attı. İki gösterici ise dondurucu soğuğa aldırış etmeden soyunarak WEF'i protesto etti.

Dünya genelinde 130'dan fazla ülkeden 60 devlet ve hükümet başkanı ile 350 hükümet lideri ve 3 bini aşkın davetlinin katılacağı WEF toplantılarında, bu yıl "Akıllı Çağ için iş birliği" teması ele alınacak. Forumda farklı konularda günlük 50'ye yakın konferans ve forum boyunca toplamda 220 oturum gerçekleşecek. - DAVOS