Datça'da Patates Üreticileri Don Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Muğla'nın Datça ilçesinde 50 dönüm alana ekili olan patatesler zira don sebebiyle zarar görürken patates üreticisi Mesut Özdemir, "200 ton patates almayı umuyorduk ama don sebebiyle büyük zarar var" dedi.

Datça'da bu yıl patates üreticileri zirai don sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Kızlan Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazisinde patates yetiştiren üreticilerden 65 yaşındaki Mesut Özdemir soğuk hava şartlarından kaynaklanan don olayları nedeniyle büyük zarar gördü. Patates üreticisi Özdemir, ürünlerinin tamamına yakın kısmının zarar gördüğünü ve yaklaşık 500 bin TL'lik bir kayıp yaşadığını belirtti. 50 dönümlük araziden yaklaşık 200 ton patates almayı umut ettiklerini ifade eden Özdemir, "Bu don olayından dolayı yarısını bile alma ihtimalimiz yok. Zararım büyük ne yapacağımı bilemiyorum. Bu gece yine bizim için kritik. Çünkü yine don tehlikesi var. Olursa ürünlerin tamamı yok olacak. Bu yüzden dün olduğu gibi bu gece de sabaha kadar nöbet tutacağım. Araziye su salacağım. Kurtarabilirsem ne ala kurtaramazsam yapacak hiç bir şeyim yok" dedi. - MUĞLA