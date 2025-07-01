Dalyan'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Dalyan'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Ethiopian Akrobasi Şovu, halk oyunları ve çeşitli yarışmalarla kutlandı. Etkinlikte heyecan dolu anlar yaşandı ve gençlere ödüller verildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi Atatürk Meydanı'nda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşku ile kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen tören Ethiopian Akrobasi Şovu ile başladı. Şov ilgi ve heyecanla izlendi. Ardından Kaunos Halk Oyunları ekibinin oynadığı oyunlar büyük beğeni topladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın akabinde çelenk suya bırakıldı. Çelengin suya bırakılmasının ardından yarışmalara geçildi. Yaş kategorilerinde yüzme, dipten dalarak en uzak mesafeye yüzme, hazine sandığı bulma ve yağlı direk yarışı gibi ödüllü yarışmalar yapıldı. Kanalda kurulan platformda yapılan yarışlarda, yarışmacılar oldukça zorlandı. Yağlı direkten bayrak kapma yarışında da büyük heyecan yaşandı. Etkinlikler kapsamında yapılan yüzme, hazine sandığı bulma ve döner direk yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmalarda dereceye giren gençlere ödülleri İlçe protokolü tarafından takdim edildi. Dalyan Atatürk Meydanı İskelesi'nde düzenlenen törendeki yarışmalarda büyük heyecan yaşanırken, yağlı direkten bayrak kapma yarışı nefesleri kesti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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