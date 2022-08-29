Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dağcılar Zafer Bayramı'nı zirvede kutladı

Yerel Haberler

Dağcılar Zafer Bayramı'nı zirvede kutladı

Dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 3 bin 20 metre tırmandı.

Dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 3 bin 20 metre tırmandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi Kars ve Ardahanlı dağcılar, 3 bin 20 metre yüksekliğindeki Kızılgedik Dağına 30 Ağustos zirve tırmanışı yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, önderliğinde Kars ve Ardahanlı dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kızılgedik dağına tırmandı. Zirvede Türk Bayrak fonlu Atatürk posteri açan dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramını zirvede kutladı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title