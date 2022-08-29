Dağcılar Zafer Bayramı'nı zirvede kutladı Yerel Haberler Dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 3 bin 20 metre tırmandı. Dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için 3 bin 20 metre tırmandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi Kars ve Ardahanlı dağcılar, 3 bin 20 metre yüksekliğindeki Kızılgedik Dağına 30 Ağustos zirve tırmanışı yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, önderliğinde Kars ve Ardahanlı dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kızılgedik dağına tırmandı. Zirvede Türk Bayrak fonlu Atatürk posteri açan dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramını zirvede kutladı. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Yerel Haberler

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