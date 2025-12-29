Cumhuriyeti Kuran Şehirler Ankara'da buluştu

"Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması" kapsamında düzenlenen akşam yemeği, Ankara'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 27 Aralık 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Programı anısına, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından; Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Bardız Kilimi'nden hazırlanan tablo ve işlemeli Oltu Taşı tesbih TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'a ise ehram üzerine çizilmiş Atatürk portresi ve işlemeli Oltu Taşı tesbih takdim edildi.

Programın ev sahipliğini üstlenen ASO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç'a, nazik ev sahipliği ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Akşam yemeğine; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Vekili Salih Zeki Murzioğlu,Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Cumhuriyeti Kuran Şehirler Odalarının meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kadın ve genç girişimci kurulları temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

ETSO tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirlerin ortak hafızasını yaşatmaya devam ediyoruz" denildi. - ERZURUM