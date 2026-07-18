Çorum'da 30 Metreden Düşen Paraşütçü Hayatını Kaybetti

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri sırasında meydana gelen kazada, Antalya'dan katılan 48 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt yaşamını yitirdi.

Tekke Dağı'ndan havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Kurt, kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA