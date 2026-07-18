Çorum'da 30 Metreden Düşen Paraşütçü Hayatını Kaybetti
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde, Antalya'dan katılan 48 yaşındaki pilot Bayram Kurt, Tekke Dağı'ndan havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber: Erkan KARACA
(ÇORUM) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri sırasında meydana gelen kazada, Antalya'dan katılan 48 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt yaşamını yitirdi.
Tekke Dağı'ndan havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Kurt, kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Kaynak: ANKA