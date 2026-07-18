Haberler

Çorum'da 30 Metreden Düşen Paraşütçü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde, Antalya'dan katılan 48 yaşındaki pilot Bayram Kurt, Tekke Dağı'ndan havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri sırasında meydana gelen kazada, Antalya'dan katılan 48 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt yaşamını yitirdi.

Tekke Dağı'ndan havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Kurt, kaldırıldığı Oğuzlar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan'dan sürpriz çıkış: 5 bakanı arayıp tebrik ettim

"5 bakanı arayıp tebrik ettim"
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir

Biosunu sildi, telefonu kapalı! Bir vekil daha AK Parti'ye geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz

Erdoğan'ın 50 yıllık yol arkadaşı açıkladı: Referanduma gideceğiz
Norveç'te bir evde başlayan yangın koca bir şehri sardı

100 bin nüfuslu kentte kabus: Tek bir evde başladı tüm şehri sardı

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı

Cezaevindeki avukat, Haluk Levent'i bombaladı
Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Baskın yapılan evde polisler bu manzarayla karşılaştı