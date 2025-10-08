Haberler

Çorum'da Kadın Girişimcilere E-ihracat Eğitimi

Çorum Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından organize edilen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programı tarafından desteklenen proje çerçevesinde, kadın kooperatiflerinin temsilcilerine yönelik üç günlük bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde, kadın girişimcilerin e-ihracat altyapısını hazırlamaları ve ürünlerini uluslararası pazarlarda satabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlandı. Proje, özellikle Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ürünlerine odaklanacak. Projenin temel amacının, kadın kooperatiflerinin uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artırmak ve el emeği ürünlerini dünya ile buluşturarak bölgesel ekonomik kalkınmaya katkı sunmak olduğu belirtildi. - ÇORUM

