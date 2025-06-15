Çocuklara Yönelik Tırmanma Duvarı Etkinliği Eskişehir'de Gerçekleşti
Eskişehir'de Eksi 25 Çocuk Köyü'nde düzenlenen 'Çocuklara Yönelik Tırmanma Duvarı' etkinliği, AKUT Eskişehir ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamayı ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi amaçladı.
Eskişehir'de Eksi 25 Çocuk Köyü'nde düzenlenen "Çocuklara Yönelik Tırmanma Duvarı" etkinliğine, AKUT Eskişehir ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği destek verdi.
AKUT Eskişehir ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Ayrıca, spor ve dayanışma ruhu pekiştirildi. Etkinlik, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bir organizasyon olarak dikkat çekti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel