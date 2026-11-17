Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Muad Elçi, Eski Çarşı mevkiinde bir ev ve iş yerinde meydana gelen göçük sonrası bölgede incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte göçüğün yaşandığı caddeye giden Başkan Mehmet Muad Elçi, olay yerinde iş yeri ve evi zarar gören esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Başkan Elçi, oda olarak mağduriyetlerin giderilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Olayın ardından ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon halinde olacaklarını ifade eden Elçi, meydana gelen hasarın tespiti ve gerekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi noktasında gereken her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı