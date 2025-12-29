Haberler

Çine'de zincir marketler denetlendi

Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak amacıyla zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Reyon fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu, hijyen koşulları ve son tüketim tarihleri titizlikle kontrol edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri zincir marketleri tek tek kontrol etti.

Çine ilçesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve adil alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla zincir marketlere yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Denetimler kapsamında ekipler; reyon fiyatları ile kasa fiyatları arasındaki uyumu, son tüketim tarihi yaklaşan ve geçmiş ürünleri, hijyen şartlarını ve işletmelere ait ruhsat ile gerekli evrakları titizlikle inceledi. Özellikle raflarda yer alan ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlarının birebir örtüşüp örtüşmediği detaylı şekilde kontrol edildi. Hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına da büyük önem veren ekipler, gıda ürünlerinin uygun şartlarda muhafaza edilip edilmediğini denetlerken, son tüketim tarihi yaklaşan ürünler konusunda işletmelere gerekli uyarılarda bulundu. Yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler ve mevzuata aykırı durumlarla ilgili işletmelere uyarılar yapılarak, gerekli işlemler uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin temel amacının halk sağlığını korumak ve tüketici haklarının ihlal edilmesinin önüne geçmek olduğunu vurgularken, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmelerinin denetimlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Zincir marketlere yönelik denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği belirten yetkililer, halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
