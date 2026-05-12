Çine genelinde kuaför ve berber işletmeleri mercek altında

Aydın'ın Çine ilçesinde berber ve kuaför işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kuralları, ruhsat durumları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen işletmelere yönelik resmi işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde faaliyet gösteren berber ve kuaför işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla çok sayıda işletmede incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerini hijyen şartları detaylı şekilde kontrol edilirken, işletmelerin ruhsat durumları, vergi levhaları ve yasal evrakları da tek tek incelendi. Ayrıca müşterilerin görebileceği alanlarda bulunması gereken fiyat tarifelerinin uygun şekilde asılı olup olmadığı da ekipler tarafından denetlendi. Salonlarda kullanılan kozmetik ürünler, bakım malzemeleri ve çeşitli ekipmanların sağlık açısından uygunluğu da kontrol edilen başlıklar arasında yer aldı. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş ya da ambalaj bilgileri eksik ürünlere karşı hassasiyet gösterildiği öğrenildi.

Yapılan incelemeler sonucunda eksik evrak, hijyen kurallarına aykırılık veya mevzuata uygun olmayan durumların tespit edildiği işletmeler hakkında gerekli resmi işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Ekiplerin, eksikliklerin giderilmesi konusunda işletme sahiplerini bilgilendirdiği de belirtildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti. Çine'de esnafın kurallara uygun şekilde hizmet vermesi için kontrollerin süreceği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
