Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası'ndan Anneler Günü Ziyareti

Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası yöneticileri, Anneler Günü'nde huzurevini ziyaret etti.

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Çimentaş Elazığ Çimento Fabrikası Müdürü Mete Koçak ve fabrika yöneticileri, Elazığ Gazi Huzurevi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette huzurevinin 40 kadın ve 56 erkek ev sahibi duygusal anlar yaşadı. Ziyarette yaşlılara çeşitli hediyeler veren yetkililer, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek onların evlatlarından uzakta kaldıkları bu günde evlat hasretlerini bir nebze gidermeye çalıştı. Fabrika yöneticileri, ziyarette hatıra fotoğrafları da çekildi. - ELAZIĞ