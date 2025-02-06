Çimentaş CEO'su Deprem Yıldönümünde Birlik ve Dayanışma Mesajı Yayınladı

Çimentaş CEO'su M.Cenker Mirzaoğlu, 6 Şubat depreminin yıldönümü ile ilgili olarak yayınladığı mesajda, "6 Şubat depreminin yıldönümünde, birlik ve dayanışma ile geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

"6 Şubat 2023... Ülkemizin tarihinde derin izler bırakan, tarifsiz acılar yaşatan büyük felaketin üzerinden iki yıl geçti" diyen Mirzaoğlu,"O kara gecede kaybettiğimiz binlerce vatandaşımızın acısı hala yüreğimizde taptaze. Bugün, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Depremde evini, sevdiklerini ve hayat mücadelesini kaybedenlerin acısını yüreğimizde taşıyor, onların yaşadığı zorlukları unutmayacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

Çimentaş olarak, ilk andan itibaren bu büyük felaketin yaralarını sarmak için seferber olduklarını ifade eden M.Cenker Mirzaoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma mücadelesi veren kahramanlara destek vermek ve hayatta kalanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle sahadaydık. İş makinelerimiz, teknik ekiplerimiz ve gönüllü çalışanlarımızla yardım çalışmalarına katıldık.

Deprem sonrasında, yaralarımızı sarmaya başladığımız dönemde, bölgenin altyapı ve barınma ihtiyacını karşılamak için beton, agrega ve çimento imkanlarımızı tüm gücümüz ile seferber ettik. Hasar gören Malatya Hazır Beton tesisini hızla ayağa kaldırarak ve iki ayrı mobil tesisin bölgeye kaydırılması ile hızlı, kaliteli ve yeni teknik şartnamelere uygun yapılaşma için gerekli malzeme tedariğini kesintisiz sağladık. Bir daha böyle acılar yaşamamak için tüm sektör deneyimimiz, ürün bilgimiz ve teknik altyapımızla paydaşlarımıza teknik destek vermeye devam ediyoruz.

Yaşanan bu büyük acıyı unutmamak ve bir daha böyle bir felaketle karşılaşmamak için üzerimize düşen büyük sorumlulukların farkındayız. Ülkemizin geleceği için güvenli yapılar inşa edilmesi, yapı güvenliğinin artırılması ve bilim ve teknolojinin ışığında daha dayanıklı şehirler kurulabilmesi için her zaman doğru ve kaliteli ürünlerle ve teknik destekle sektörde yerimizi almaya devam edeceğiz.

Bugün, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde kaybettiklerimizi derin bir hüzünle anıyor ve depremin ilk anından itibaren bölgede özveriyle çalışan kurtarma ekiplerine, sağlık çalışanlarına, gönüllülere ve katkı sağlayan herkese minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Çimentaş olarak, umutla ve azimle yarınları inşa etmeye devam edeceğiz." - ELAZIĞ