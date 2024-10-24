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Çiftçilere Tarımsal Destekleme Modelleri Hakkında Bilgilendirme yapıldı

Çiftçilere Tarımsal Destekleme Modelleri Hakkında Bilgilendirme yapıldı
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde düzenlenen Çiftçi Toplantısı'nda, 2024 yılı üretim dönemi ve 2025-2027 tarımsal destekleme modelleri hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çiftçiler tarımsal destekleme modeli hakkında bilgilendirildi.

Karpuzlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Abak Mahallesi'nde yapılan Çiftçi Toplantısı'nda İlçe Müdürü Ahmet Onay ve Konu Sorumlusu Personelleri Ziraat Mühendisi Atilla Arkın ve Ziraat Mühendisi Hüseyin Öz'ün katılımıyla çiftçilerin 2024 yılı üretim sezonunda karşılaştıkları sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle 2025-2026-2027 yılları Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Tarımsal Destekleme Modeli hakkında bilgilendirme yapıldı. Tarımsal konularda üreticilerin sorunları dinlenip çözüm önerileri ile ilgili istişarede bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karpuzlu Ekonomi Güncel Eğitim Tarım Yerel

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