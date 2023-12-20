Çiftçilere 12 Bin 500 Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 'TAKE' projesi kapsamında Gölpazarı ilçesinde ceviz fidanı dağıtım töreni düzenlendi. Çiftçilere hibeli olarak 12 bin 500 adet ceviz fidanı verildi.

Çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) projesi çerçvesinde ceviz fidanı dağıtıldı.

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, "TAKE" projesi kapsamında Gölpazarı ilçesinde ceviz fidanı dağıtım töreni düzenlendi. Törene, İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Çiftçilere hibeli olarak 12 bin 500 adet ceviz fidanı verildi. - BİLECİK