Çiftçilik Yapan Emekli Ahmet Şen: "Emekliyim, Emekli Maaşı da Yetmiyor; Vatandaş Aç, Fıstık Yaprağı Topluyorum"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Şen, artan girdi maliyetleri nedeniyle tarlasını ekemediğini ve kiraya vermek zorunda kaldığını ifade etti. Şen, "Eskiden buradan 500-600 kilogram yer fıstığı alıyorduk. Yirmi dönüm tarlası olan bir aile, yıllarca bu gelirle evini geçindirirdi, hatta zengin olanlar bile olurdu. Ama şimdi bırakın evi geçindirmeyi, bir ay bile gitmiyor bize. Emekliyim, emekli maaşı da yetmiyor; vatandaş aç. Geldim buraya fıstık yaprağı topluyorum" dedi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü'nde tarlası olduğu halde ekip biçemeyen, kar edemediği için kiraya veren emekli Ahmet Şen, kiraya verdiği tarlada hayvanları için yer fıstığı yaprağı topladığını belirtti. Ahmet Şen, şöyle konuştu:

"Çiftçilikle yaklaşık 45-50 seneden beri uğraşıyorum. Yapraklarını hayvanlarımıza götürüyoruz. Hayvanlara çok faydalı. Yaprağından ziyade o gördüğünüz çöpleri yerler. Süt verir hayvanlar bol süt verir. Yem'e çok büyük faydası var. Küsbe'ye falan da katılıyor bu. Zeytinin pasosu ile bunu karıştırdığın zaman pres halinde çok büyük süte faydası var hayvanlar güzel süt veriyor o zaman.

"Biz ekemiyoruz parası olan ekiyor"

Bölgede en büyük sıkıntımız su. Su çok büyük bizim sıkıntımız 400 lira saati. Gübre zaten almış başını gitmiş, mazot almış başını gitmiş. Biz genelde ekemiyoruz. Parası olan ekiyor. Ortağa veriyoruz veya icara veriyoruz, onlar üretiyor. Ben icara verdim 40 bin liraya verdim burayı. 41 dönüm burası 40 bin liraya verdim, bin liraya gelmiyor dönümü. Ortalama kilosu 35 liraya gidiyor şuanda yer fıstığı, en fazla 40 lira. Geçen seneki fiyat da değil, daha önceki sene fiyat bundan pahalıydı. Dönüme 300 kilo fıstık veriyor. Eskiden 500- 600 kilogram yer fıstığı alıyorduk biz buradan. Yirmi dönüm bir yerde fıstığı olan, tarlası olan evini geçindiriyordu senelerce, zengin oluyordu ama şimdi eve geçindirme değil bir ay gitmiyor bize. Emekli maaşı alıyorum emekliyim, emekli maaşı da yetmiyor, vatandaş aç. Geldim buraya fıstık yaprağı topluyorum."