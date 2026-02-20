Haberler

Pazarcı Esnafı: "Pazarcıyım Ama Bir Kilo Domates Alıp Yiyemiyorum, Herkes Kan Ağlıyor"

Güncelleme:
CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, artan maliyetler ve kira fiyatları nedeniyle geçim zorluğu çeken pazar esnafını ziyaret etti. Esnaf, hayat pahalılığına dikkat çekerek, ‘Bir kilo domates alıp yiyemiyorum’ dedi.

(KONYA) - Haber: Taner ÖZAY

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın Akşehir'de ziyaret ettiği pazar esnafı, artan maliyetler ve kira fiyatları nedeniyle geçinemediklerinden dert yandı. Bir vatandaş, "Pazarcıyım ama bir kilo domates alıp yiyemiyorum, herkes kan ağlıyor" dedi.

CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Konya'nın Akşehir ilçesinde pazar esnafını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında bir vatandaş artan maliyetler ve hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi. Pazarda satış yapan esnaf, kazancının düştüğünü ve giderlerin her geçen gün arttığını belirterek şu ifadelere kullandı:

"Ben şimdi bununla 50 kazanacağım diye uğraşırken, bununla 25 kazanıyorum. Mazotum var. Bak, bir kahvaltı ediyorum, öğle yemeği yemiyorum akşam eve giriyorum, yumurta kırıp yiyorum. Yani ne yapayım? Ne yiyeyim? El emeği, göz nuru bunlar. Şu kadar bardak 10 lira bir çay. Çocuğumu mu okutayım? Yani ya kendi evim yok, kendimi mi geçindireyim? Kiralar aldı başını gitti. 14-15 bin lira kira veriyorum. Yani pazar için değil. Pazar mesela bak, ben satıcıyım ama pazar için gidip de bir kilo domates alıp yiyemiyorum. Evet, gidip alalım, eve gidip yumurta kırıp yiyorum. Hani geçinmeye çalışıyorum. Anlatmak istediğim bu yani."

"Seçim olması lazım ki önümüzü görelim"

Ne bileyim bir şeyle geçinmeye çalışıyorum. Millet hepimiz öyleyiz ama bu iktidar böyle olduğu sürece daha da kötüye gideceğiz. Bir başka parti geldi diye konuşmak değil amacım. Allah yukarıda, fikrimi biliyor. Yani ortam ortalık böyle. Kime desen kan ağlıyor. Herkes kan ağlıyor maalesef. Yani öyle değil, herkes kan ağlıyor. Hayır, seçim olması lazım ki bir an önce gidip ona göre bir önümüzü görelim."

Kaynak: ANKA
