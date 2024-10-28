Üye Girişi
Haberler

CHP'li Karadeniz: 'Bakır tesisi çevreyi tahrip edecek'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat'taki bakır zenginleştirme tesisinin çevreye vereceği zararı ve ekonomik boyutunu değerlendirerek, projeye karşı olduklarını ifade etti. Karadeniz, ihalenin şeffaf olmadığını ve bölge halkının projeyi istemediğini belirtti.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesi Karaburun bölgesindeki bakır zenginleştirme tesislerinin çevreye vereceği zararı değerlendiren CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Bu Türkiye'deki bölgesel bazı yerlerde yatırım anlamında yapılan ama Türkiye'yi talan etme politikası. Buna müsaade etmeyeceğiz. Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler" diye konuştu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'un Boyabat ilçesi Karaburun bölgesindeki bakır zenginleştirme tesislerinin çevreye vereceği zararı ve ekonomik boyutunu değerlendirdi.

"Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu ihale sipariş ihalesi. Ben onu ihale yapıldı olarak düşünmüyorum. Sessiz sedasız bir siparişi bir çeteye yine verdiler. Bu çevresel yönden tabi ki Boyabat halkını çok etkileyecek bir durum. Daha önce de yaşadık bunları. Orada bu yapının yapılması bence o bölgeye çevresel anlamda ciddi tahribat verecek. Bunun bir de halka sorulması lazım. Bu ÇED toplantılarında ya da halkın nasıl bir tepkiyle karşılaşacağı bilinmesi lazım. Ben Boyabat'a gidip gördüm ve halk bunu istemiyor. Birileri para kazansın diye bu ihalenin yapıldı denmesinin ve birilerine verilmesini doğru bulmuyoruz. Aynı zamanda ekonomik anlamda da çok ciddi bir tahribat. Bilmem kaç kat katına ihale bedeli belirlenmiş güya. Bu Türkiye'de ki bölgesel bazı yerlerde yatırım anlamında yapılan ama Türkiye'yi talan etme politikası. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sinop'ta, Boyabat'ta, Türkiye'nin hiçbir yerinde buna müsaade etmeyeceğiz. Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler."

CHP'li Karadeniz: 'Bakır tesisi çevreyi tahrip edecek'
Kaynak: ANKA / Yerel

Barış Karadeniz Yerel Haberler Milletvekili Karadeniz Politika Boyabat Ekonomi Çevre Hukuk Yerel Sinop

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi ne zaman? Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır? 600 milyon lira vurgun yapan postacı kim, Şinasi Kozan kimdir? Drogba Bursapsor'u satın alacak mı? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? McDonald's salgını nedir, Türkiye'de var mı? Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli? Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti? Yemekteyiz Esma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Esma Sarıysoy kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nurettin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nurettin Bey kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.