CHP'li Akay: "Bu Süreçte Dar Gelirlinin, İşçinin, Emeklinin Hayatını Devam Ettirmesi Mümkün Değil""

Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Bu süreçte dar gelirlinin, işçinin, emeklinin, esnafın, KOBİ'nin hayatını devam ettirmesi mümkün değil" dedi.

Akay, partisinin Karabük İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin kabul edildiğini anımsattı.

Partisinin düzenlemeye yoğun muhalefet ettiklerini belirten Akay, "8 bin 327 liralık seyyanen zammın bütün emeklilere yansıtılmasını ve en düşük emekli aylığının da ilk etapta 28 bin 75 TL seviyesine çıkartılmasını talep ettik. CHP olarak bütün direnişimizi gösterdik. Cumhur İttifakı milletvekillerinin komisyondaki oylarıyla, daha sonra da Genel Kurul'da bütün çabalarımıza rağmen geçti. Emeklilerimiz bunu hak etmiyor" dedi.

"Garanti ödemelerinde para var; emekliye gelince para yok"

TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı ortalama enflasyon oranına dikkat çeken Akay, şunları kaydetti:

"Hiç zam almasaydı emekliler en düşük emekli aylığının ne olması gerektiğiyle ilgili ben bir çalışma yaptım. TÜİK ortalama enflasyonu açıklıyor. 2025 yılının ortalama enflasyonu yüzde 34. Bizim burada pazarda hissettiğimiz enflasyonu siz biliyorsunuz. Bununla bile hiç zam yapılmasaydı 2025'teki satın alma gücünü koruyabilmek için halkımızın alması gereken tutar 21 bin 986 lira. Hani pazara gittiniz 2025 yılında filenizi doldurdunuz. Aynı fileyi doldurmak için sizin maaşınızın 16 bin 881 liradan 21 bin 986 liraya çıkması gerekirdi. Yani 22 bin liraya. Satın alma gücünüz eridi. Yani bu iktidar milletin vatandaşın cebinden bu parayı da aldı ve onu koruyamadı, onu dahi veremedi. Köy projeleri yapan, yap-işlet-devlet projeleri yapan yerlere para var ama emekliye gelince para yok. Garanti ödemelerinde para var; emekliye gelince para yok."

"Dar gelirlinin, işçinin, emeklinin hayatını devam ettirmesi mümkün değil"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bütçe imkanları artarsa emeklilerimize de vereceğiz" dediğini anlatan Akay, şöyle devam etti:

"2025 yılında kullanılmayan bütçe ödeneği 713 milyar lira. Bu 713 milyarı siz emeklilere verseydiniz her bir emekliye 3 bin 638 lira para ödeyebilirdik. Şimdi bütçede vergi harcamaları diye bir kalem var. Tahsilinden vazgeçilen muafiyetli istisna ve indirim yoluyla vergiler tahsil edilmiyor. Bunlar 44 tane firma var ya büyük projeleri yapan, yap işlet devlet projeleri yapan, bu firmalara tanınan imkanlar 768 milyar. Siz bu 768 milyardan vazgeçmeyip, bu parayı tahsil edip emeklilere verseydiniz her bir emekliye 47 bin lira para öderdiniz. Ramazan'da ve Kurban Bayramı'nda ikiye bölerek bunları verebilirdiniz. Emekli aylığı asgari ücretin 1,5 katıydı. En düşük emekli aylığı şu anda yüzde 65-70 seviyesine kadar indi. Bu süreçte dar gelirlinin, işçinin, emeklinin, esnafın, KOBİ'nin hayatını devam ettirmesi mümkün değil."

Akay, bütçe kaynaklarının dar gelirliden yana kullanılmadığını belirtti.

Vergi adaletinin kalmadığını ifade eden Akay, dolaylı vergilerin dar gelirlinin sırtına yüklendiğini, artan akaryakıt fiyatları ve trafik cezalarıyla vatandaşın adeta araç kullanamaz hale geldiğini söyledi.

"Tıp fakültesinde dekanın tıp kökenli olması lazım"

Karabük Üniversitesi'nde veterinerlik kökenli iki ismin tıp ve diş hekimliği fakültelerine dekan olarak atanmasına da tepki gösteren CHP'li Akay, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve YÖK'e çağrıda bulunarak, "Bu görevi yapabilecek bu bölgede değerli hocalarımız, profesörler varken niçin kendi alanının dışında, veterinerlikle ilgili lisans eğitimi almış hocaları buraya atıyorsunuz? Bunun bir açıklamasını yapın. Yok mu burada kıymetli hocalarımız bu görevi yapabilecek? Var, biliyoruz biz. Bu hatadan da dönülmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

Basın açıklaması sırasında CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, ilçe başkanları, parti yönetici ve üyeleri de hazır bulundu.