Cemar Mermer ve Traverten Kadir Gecesi'nde İftar Programı Düzenledi

Traverten ve mermer sektöründe öncü firmalar arasında yer alan Cemar Mermer ve Traverten, Kadir Gecesi'ne özel düzenlediği iftar programında protokol üyeleri ve personelleri bir araya getirdi.

Uluslararası pazarda önemli bir noktada söz sahibi olan ve yaptıkları ihracat ve istihdam ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Cemar Mermer ve Traverten, yönetim ve idari kadrosundan sahada çalışan personeline kadar Kadir Gecesi'ne özel düzenlenen iftar programında protokol üyeleri ile bir araya geldi. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyelerinin de katıldığı iftar programında, firmanın yürüttüğü hizmetler de değerlendirildi. Kula'dan dünya geneline hizmet etmenin ve Kula'nın adını da dünyaya duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın,

"Mübarek Kadir Gecesi'nde Cemar Mermer ve Traverten olarak bütün çalışanlarımızla iftar yapmanın sevinç ve huzurunu yaşadık. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu vesile ile başta Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Öksüz beyefendi olmak üzere sebep ve vesile olanlara da teşekkür ve dua ediyoruz. Kula'dan dünyaya yaydığımız hizmet ve temsil ağımızı daha da güçlendirmek için daha çok çalışacağız. Allah bereketli kazançlar ve çalışmalara vesile olmasını nasip etsin inşallah. Davetimizi kırmayıp bizleri yalnız bırakmayan Kaymakamımız Ömer Ahmet Özdemir ve kıymetli protokol üyelerimize de teşrifleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen iftar programına, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Yüksel, AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Ülkü Ocakları Başkanı Süleyman Dokuzlu, protokol üyeleri, davetliler ve firma personelleri katıldı. - MANİSA