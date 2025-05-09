Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısında

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısında

CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'dan MÜSİAD Genel Kurulu değerlendirmesi

CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'dan MÜSİAD Genel Kurulu değerlendirmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'dan MÜSİAD Genel Kurulu değerlendirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı MÜSİAD 28.

CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın'dan MÜSİAD Genel Kurulu değerlendirmesi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu öncesi değerlendirmelerde bulunan CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, "MÜSİAD'ın önemli projelerde öncülük yapması, gençlerimizin önünü açması bize hem huzur veriyor hem de gururlandırıyor. Ben de bu önemli bir ailenin parçası olmaktan hem şirketim adına hem de şahsi olarak mutluyum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Numan Kurtulmuş'un katılacağı ve kuruluşunun 35. Yılında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu öncesi CEMAR Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın değerlendirmelerde bulundu. Bugünü tarihi bir gün olarak belirten Yalçın, "Bugün mutlu olduğumuz günlerden birisi çünkü CEMAR Traverten'in MÜSİAD üyesi olmasından dolayı çok mutluyuz. Bugün de 35. yılını kutladığımız MÜSİAD'ın bu organizasyonunda Cumhurbaşkanımızla birlikte bu programa katılacak olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. MÜSİAD'ın önemli projelerde öncülük yapması, gençlerimizin önünü açması bize hem huzur veriyor hem de gururlandırıyor. Ben de bu önemli bir ailenin parçası olmaktan hem şirketim adına hem de şahsi olarak mutluyum. Yeni bir yönetim seçiliyor. Az önce yönetim oylandı. Oy birliğiyle kabul edildi. Burhan Başkan'ımıza başarılar diliyorum. Önceki yönetime çok teşekkür ediyorum. Çok önemli ve güzel şeyler yaptılar. Yeni başkanımızın ve yönetimin bu bayrağı çok çok ileriye götüreceğini adım gibi eminim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LOKMAN SARIKURT - Yerel
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.