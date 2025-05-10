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Çaycuma'da Seracılık Kursunu Tamlayan Kadınlar Sertifikalarını Aldı

Çaycuma'da Seracılık Kursunu Tamlayan Kadınlar Sertifikalarını Aldı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen 'Seracılık Kursu'nu başarıyla tamamlayan 35 kadın kursiyer, belgelerini aldı. Kaymakam Adem Kaya, kadınların tarımsal üretimdeki rolüne dikkat çekti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Seracılık Kursu"nu başarıyla tamamlayan 35 kadın kursiyer, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Törene katılan Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, kadınların tarımsal üretimde üstlendiği role dikkat çekerek, seracılığın bölge ekonomisi için önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Kadınların üretime katılımının artırılmasının toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını belirten Kaymakam Kaya, kursiyerleri gösterdikleri emek ve başarıdan dolayı tebrik etti.

Kurs sonunda sertifikalarını alan kadınlar, edindikleri bilgi ve becerilerle kendi seralarını kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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